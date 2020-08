Calciomercato Milan, contatti con l’agente dell’attaccante

Il Milan si prepara ad affrontare la prossima stagione, e attenzione soprattutto ad una possibile rivoluzione in rosa. Il prossimo mercato porterà a diverse novità, e potrebbero esserci degli acquisti a sorpresa per migliorare ancora di più la rosa a disposizione di Pioli. E’ chiaro però di come l’obiettivo principale sia quello di blindare quanti più gioielli possibile.

Ultime Milan: i rossoneri vogliono Rebic a titolo definitivo

Un finire di stagione davvero molto positivo per il Milan, che trascinato dal solito Ibrahimovic, è riuscito a centrare l’Europa League e spazzare via praticamente tutte le compagini post lockdown. Lo svedese però non è stato affatto l’unico a brillare, ma c’è invece da tener conto del grande campionato disputato da Ante Rebic. Arrivato un po in sordina dall’Eintracht, il croato si è preso l’attacco rossonero, e grazie alla sua lucidità e al talento è riuscito a segnare tanto e far girare bene la squadra rossonera. Ora il Diavolo vuole prenderlo a titolo definitivo, e stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, vorrebbe valutarlo la stessa cifra di Andrè Silva, così da scambiarlo con la squadra tedesca.

Rebic-Milan: l’ostacolo nella trattativa

Il vero ostacolo nella trattativa Rebic-Milan, sarebbe rappresentato da una clausola di rivendita del 50% in vantaggio della Fiorentina. E’ per questo motivo che l’Eintracht vorrebbe più soldi dall’affare, in modo da monetizzare il più possibile: i rossoneri al momento non sembrano intenzionati a mettere più soldi, l’operazione è in stallo. Intanto però il Diavolo ha già preso contatti con Ramadani, agente del giocatore.