Calciomercato Milan: Chiesa è un obiettivo, ma la concorrenza è elevata

Calciomercato Milan, Federico Chiesa in pole tra i desideri: la Juventus è la concorrente più temuta

Ha bisogno di giocare in Europa, Federico Chiesa, cosa che potrebbe garantirgli il Milan nella prossima stagione. Il calciomercato si infiamma attorno al suo nome, saranno questi i momenti decisivi in cui si prenderà una scelta per il suo futuro. Sì, perché a campionato terminato, c’è tempo per pensare al proprio futuro, che in realtà potrebbe essere imminente. Ci sarebbero delle valutazioni tra la Fiorentina di Rocco Commisso e lo stesso Chiesa. Il Milan, così come la Juventus, resta defilato, in attesa di conoscere quale sarà lo scenario attorno allo stesso campioncino italiano.

Milan, Chiesa: ecco cosa cambia con la Fiorentina, si ammorbidiscono le richieste economiche

A parlare del futuro di Federico Chiesa è l’esperto di calciomercato e collega, Nicolò Ceccarini. Il giornalista, attraverso il suo editoriale per Tuttomercatoweb, racconta lo scenario legato al talento italiano. La valutazione è alta, con i 70 milioni di euro che risultano una cifra spropositata per ogni club che ha fatto un pensiero su Chiesa. Lo scenario possibile vedrebbe un approdo al Milan o alla Juventus solo a cifre inferiore. Se i viola dovessero abbassare le pretese, allora cambierà qualcosa. Con il Milan si valuta l’idea Paquetà per ammorbidire le richieste di Commisso, dal club bianconero invece i nomi sul tavolo sarebbero quelli di Pellegrini e Romero.