La Lazio di Simone Inzaghi sta già programmando la prossima stagione, con la Champions League che incombe: il calciomercato sarà il protagonista principale della stagione biancoceleste.

Calciomercato Lazio, Jony può partire: le richieste biancocelesti

Igli Tare sta provando il colpo da 90 per la Lazio di Simone Inzaghi. David Silva è molto vicino a diventare un nuovo calciatore biancoceleste dopo la fine del contratto con il Manchester City. Il campione spagnolo firmerà un contratto da tre milioni di euro annui per le prossime tre stagioni e andrà a rafforzare enormemente il reparto offensivo di Inzaghi. E’ un colpo che guarda soprattutto alla Champions League perché il fantasista valenciano conosce benissimo la competizione e porterà tanta esperienza per lo spogliatoio di Formello. Ma per uno spagnolo che arriva, uno potrebbe salutare. Jony piace in Liga: l’esterno sinistro spagnolo potrebbe dire addio dopo una sola stagione.

Le richieste della Lazio