Calciomercato Juventus, per la panchina spunta un ex Lazio

Per il dopo Maurizio Sarri iniziano a spuntare tanti nomi come prossimo allenatore della Juventus. Dal Portogallo giungono voci che un ex calciatore della Lazio sarebbe un serio candidato ad essere il prossimo manager dei bianconeri.

Juventus, idea Conceicao per la panchina

In Italia lo abbiamo apprezzato per essere stato un centrocampista che ricopriva il ruolo di ala destra. Ha vestito le maglie di Lazio, Parma ed Inter. Ha giocato nella nazionale portoghese. Stiamo parlando di Sergio Conceicao, attuale tecnico del Porto. In questa stagione ha vinto lo scudetto con i ‘Dragoes‘. Da tre anni allena la squadra biancoblu, dopo essere stato tecnico di Standard Liegi (come vice), Olhanense, Academica, Braga e Vitoria Guimaraes. Nel 2016 un anno in Francia con il Nantes, poi il ritorno in patria.

Conceicao entra, di diritto, nella lista dei possibili candidati che potrebbero sostituire l’ex Napoli e Chelsea sulla panchina bianconera. In squadra potrebbe rinnovare (se non dovesse andare via) il suo connazionale, Cristiano Ronaldo. Attenzione però: se Inzaghi dovesse lasciare la Lazio per trasferirsi proprio a Torino, il portoghese sarebbe un serio candidato a prendere il suo posto. In ogni caso farebbe ritorno in Italia.

Il Palmares di ‘Twister‘ Conceicao

Il mister di Coimbra ha iniziato ad ingranare successi in panchina solo con il Porto: ha vinto due campionati portoghesi, una Supercoppa del Portogallo e una Coppa del Portogallo.