Calciomercato Juventus, “Adieu Sarri”: e intanto Agnelli sogna Zidane

L’addio di Sarri è dietro l’angolo, il calciomercato della Juventus questa volta partirà dalla panchina. Ecco quale soluzione arriverà da parte di Agnelli.

Sarebbe arrivata al capolinea l’avventura di Maurizio Sarri alla Juventus, “l’ultimo ballo” nel match di Champions League, con l’esonero dietro l’angolo. Sì, perché le parole di Andrea Agnelli, arrivate nella serata di ieri, sono inequivocabili. “Faremo delle valutazioni”, che vedono ovviamente protagonista lo stesso allenatore di Figline, arrivato già al termine della sua esperienza in bianconera. Un vero e proprio fallimento come evidenziano direttamente dal Corriere dello Sport, che in prima pagina dedicano l’apertura alla Juve, con “Adieu Sarri” in primo piano. Sì, sarà addio, con i nomi per il futuro che già vengono fuori.

Juventus, addio Sarri: Zidane è il sogno per Agnelli

Stando a quel che rivelano i colleghi della Gazzetta dello Sport, Andrea Agnelli andrà diretto verso il proprio sogno. Dopo tanti anni di corteggiamento su Zizou Zidane, arriverà un affondo definitivo. Potrebbe essere lui l’indiziato numero uno, anche se qualche voce spingerebbe anche per la soluzione italiana, che porta a Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio rappresenterebbe il piano B se non dovesse arrivare il francese. Dopo aver cercato innumerevoli calciatori per arrivare alla Champions League, Agnelli potrebbe decidere di andare a mettere sulla panchina chi la Champions l’ha vinta, proprio con Cristiano Ronaldo. Prima da allenatore in seconda, con Carlo Ancelotti, poi per altre tre volte da assoluto protagonista.