Calciomercato Juventus, via Paraitici: scelto il nuovo direttore sportivo

Esonerato Maurizio Sarri. Una scelta a sorpresa ma non troppo. Troppi errori del club bianconero sotto la gestione dell’ex Napoli e Chelsea che alla Juve però non sono permessi. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, arrivata già agli ottavi di finale e contro il Lione, è arrivata l’immediata decisione del presidente Andrea Agnelli che in poche ore ha comunicato tutto a Sarri, staff e calciatori per poi diramare il comunicato ufficiale. Ma non è l’unico che potrebbe dire addio in questi giorni.

Juventus, anche Pratici via con l’esonero di Sarri

Il direttore sportivo Fabio Paratici, ha spinto in queste ore per la permanenza dell’ormai ex allenatore bianconero. La decisione finale però è arrivata dal presidente Andrea Agnelli che non ha esitato e ha mandato via il tecnico. Una decisione che non pensava fosse arrivata Paratici, che ora rischia anche lui di andare via. Sul ds c’è sempre il forte interesse della Roma di Friedkin.La Juve, intanto, ha già il sostituto, arriva dall’interno.

Juve, Cherubini promosso come nuovo direttore sportivo?

Secondo le ultime voci di mercato, pare che Andrea Agnelli abbia già preso la decisione riguardo il nuovo direttore sportivo. In caso di addio di Fabio Paratici nei prossimi giorni, sarà promosso Federico Cherubini, ds dell’Under 23 della Juventus ed attuale braccio destro di Fabio Paratici.