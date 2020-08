Calciomercato Inter, scelto l’attaccante se parte Lautaro

Il mercato di Serie A entra sempre di più nel vivo, e una delle squadre più scatenate è senza dubbio l’Inter, intenzionata a puntellare ogni reparto e ad alzare quella famosa asticella di cui tanto parla Antonio Conte. Oltre agli innesti in arrivo però, i nerazzurri dovranno gestire molto bene qualche situazione ancora molto dubbio, come ad esempio quella di Lautaro Martinez.

Mercato Inter: Lautaro resta? Dzeko sarà il sostituto

Il futuro di Lautaro Martinez è ancora molto incerto, e ad oggi è davvero molto difficile fare un pronostico su come finirà questa telenovela. L’attaccante argentino continua ad essere seguito con attenzione dal Barcellona, e chissà che da qui a breve non possa arrivare un assalto concreto. L’Inter non vuole assolutamente farsi trovare impreparata, e pertanto starebbe già pensano all’eventuale sostituto del Toro: Edin Dzeko. Il giocatore bosniaco è da sempre un pallino di Conte e Marotta, e stavolta potrebbe davvero arrivare una proposta convincente. Fatto sta che è lui il prescelto, così come riportato da Tuttosport.

Futuro Lautaro: se resta, rinnova

L’Inter si copre le spalle per quanto riguarda Lautaro, e intanto pensa anche a come gestire il tutto se l’argentino dovesse restare. Ovviamente a quel punto ci sarà il rinnovo di contratto, magari con ritocchi a stipendio e soprattutto alla clausola rescissoria.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, attaccante sempre più distante: rinnovo vicino