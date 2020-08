Calciomercato Genoa, è Faggiano il nuovo ds (UFFICIALE)

E’ notizia di poche ore fa, il Genoa ha un nuovo direttore sportivo. Si tratta di Daniele Faggiano che, fino a pochi giorni fa, aveva un contratto con il Parma.

Genoa, Faggiano nuovo direttore sportivo

Il Genoa riparte da Daniele Faggiano. E’ lui l’uomo scelto dal patron Enrico Preziosi per rifondare la squadra per la prossima stagione. La firma è arrivata questa mattina dopo un lungo colloquio con gli altri dirigenti rossoblu. Ha risolto il contratto che lo legava al Parma (è stato in Emilia Romagna per ben quattro anni) e si è legato con il club dei ‘grifoni’ per tre anni.

Ecco l’annuncio ufficiale della società sul proprio sito: “Il Genoa CFC S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo per il conferimento dell’incarico di Direttore Sportivo a Daniele Faggiano. Dal presidente Enrico Preziosi e da tutto il Club un caloroso benvenuto“.

Il primo compito di Faggiano è la scelta del nuovo allenatore

Prima di iniziare con il calciomercato per acquistare nuovi giocatori o cederne qualcuno della rosa, il primo ruolo fondamentale del neo ds è quello di trovare il nuovo tecnico per il prossimo campionato di Serie A 2020-2021. Perché a guidare la squadra non ci sarà più Davide Nicola. L’ex Crotone, infatti, nonostante la salvezza raggiunta all’ultima giornata battendo in casa l’Hellas Verona per 3-0 non verrà confermato. Al suo posto si fa il nome di Vincenzo Italiano. L’attuale allenatore dello Spezia sta facendo molto bene in Serie B. Questa sera, infatti, affronterà la semifinale play-off contro il Chievo per raggiungere la massima serie.