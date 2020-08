Calciomercato Cagliari, se parte Cragno in arrivo un sardo doc

Il Cagliari sta valutando se cedere o meno il proprio portiere Alessio Cragno (quest’anno vittima di un brutto infortunio che lo ha tenuto lontano per molto tempo dai campi di calcio). Al suo posto potrebbe arrivare un sardo puro che milita proprio in Serie A.

Se Cragno va via piace l’idea Sirigu

Salvatore Sirigu è pronto a lasciare il Torino dopo tre anni. Arrivato dal Paris Saint Germain (dopo le parentesi, in prestito, in Spagna con le maglie di Siviglia e Osasuna) è pronto a cambiare aria. In questa stagione è risultato uno dei migliori della sua squadra, con Walter Mazzarri prima e Moreno Longo poi. Gli obiettivi del club di Urbano Cairo erano ben altri. Si parlava di Europa e si sono ritrovati a lottare per non retrocedere in Serie B nelle ultime giornate di campionato. Questo non è piaciuto affatto al nazionale azzurro che sta meditando un addio.

Per questo le voci di un suo possibile ritorno in Sardegna si fanno molto concrete. Sirigu è il numero uno sulla lista dei desideri del presidente Tommaso Giulini.

L’Inter pensa a Cragno per il dopo Samir Handanovic

Anche l’Inter sta programmando il futuro. Si sta pensando di sostituire l’attuale capitano, Samir Handanovic, proprio con l’estremo difensore dei rossoblu Alessio Cragno. Anche se il contratto dello sloveno scadrà nel giugno 2022.