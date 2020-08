Al Camp Nou va in scena uno degli ottavi più aperti dell’edizione della Champions League: Barcellona e Napoli si sono dati battaglia per tutto il tempo.

Barcellona-Napoli: sintesi, risultato e tabellino del match del Camp Nou

Primo Tempo – Il Napoli parte subito a mille nella gara contro il Barcellona: dopo un minuto c’è un’occasione incredibile per Dries Mertens che svirgola la palla a tu per tu con ter Stegen e colpisce il palo. Poi inizia a salire il Barcellona e per il Napoli si fa molto dura. La rete del vantaggio la trova Clemet Lenglet, dopo 10′: grande stacco di testa ad anticipare tutta la difesa del Napoli, forse anche viziato da un fallo su Demme. Il raddoppio è opera di Lionel Messi, con uno dei suoi gol: magia in mezzo a tre difensori e gol a giro sul secondo palo. La terza rete è di Luis Suarez, dal dischetto, dopo un rigore “rubato” da Messi a Koulibaly. All’ultimo respiro del primo tempo è Lorenzo Insigne a donare qualche speranza agli azzurri con il gol dal dischetto.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI MERCATO

Secondo tempo

Nella ripresa gli azzurri provano a reagire ma il Barcellona tiene bene il campo, pur non rendendosi mai pericoloso. Il Napoli di Gattuso fa la partita, soprattutto con le idee di Lorenzo Insigne, molto ispirato nella partita del Camp Nou. Le occasioni del Barcellona, mai pericolose, diventano difficili da contenere per gli azzurri quando la stanchezza inizia a farla da padrona. Alla fine la gara termina 3-1 per i blaugrana che sfideranno il Bayern Monaco ai quarti di finale.