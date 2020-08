Il Napoli di Gennaro Gattuso è uscito sconfitto dal Camp Nou nella gara contro il Barcellona: Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport.

Barcellona-Napoli, Mertens analizza la sconfitta del Camp Nou

Dries Mertens ha parlato della sconfitta subìta al Camp Nou e del futuro del Napoli.

“I primi 10 minuti abbiamo fatto bene, poi abbiamo regalato la partita. E’ un peccato perché sappiamo che loro possono fare il gol dal niente e purtroppo l’hanno fatto. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio e dimostrato di stare bene”.

Occasioni? “Le abbiamo create, senza segnare. Poi purtroppo abbiamo preso gol e ci siamo un po’ disuniti. Io però sono positivo e dopo il cambio allenatore possiamo fare bene l’anno prossimo“.

Sensazione che si può vincere l’anno prossimo? “Io voglio continuare, vogliamo andare avanti così. Abbiamo fame, oggi è mancato solo il gol“.

Mertens saluta Callejon

Ultima partita per Callejon, come lo saluti? “José ci mancherà tanto. A me ha dato tanti assist, lui fa abbassare la linea della difesa tantissimo. Ci mancheranno i suoi tagli. Ci sono altri giocatori che devono alzare il proprio livello e migliorare la rosa“.

Fate molti più dribbling, ve lo chiede il mister? “No, non ci ha chiesto questo. Quando facciamo più dribbling significa che la squadra sta bene”.