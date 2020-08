Barcellona-Napoli 3-1: azzurri fuori, gli highlights del match (VIDEO)

Al Camp Nou va in scena uno degli ottavi più aperti dell’edizione della Champions League: Barcellona e Napoli si sono dati battaglia per tutto il tempo.

Barcellona-Napoli, gli highlights

Il Napoli parte subito a mille nella gara contro il Barcellona: dopo un minuto c’è un’occasione incredibile per Dries Mertens che svirgola la palla a tu per tu con ter Stegen e colpisce il palo. Poi inizia a salire il Barcellona e per il Napoli si fa molto dura. La rete del vantaggio la trova Clemet Lenglet, dopo 10′. Poi raddoppia Leo Messi con uno dei suoi gol. Il tris è calato da Luis Suarez sul calcio di rigore. Al termine del primo tempo ci pensa Lorenzo Insigne a regalare l’ultima speranza al Napoli. Nella ripresa gli azzurri provano a reagire ma il Barcellona tiene bene il campo, pur non rendendosi mai pericoloso. Le occasioni del Barcellona, mai pericolose, diventano difficili da contenere per gli azzurri quando la stanchezza inizia a farla da padrona. Alla fine la gara termina 3-1 per i blaugrana che sfideranno il Bayern Monaco ai quarti di finale.