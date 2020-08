Barcellona-Napoli, Fabiàn Ruiz: “Faranno la partita ma nel calcio tutto è possibile”

Il Napoli di Gennaro Gattuso al Camp Nou, contro il Barcellona, proverà a scrivere la storia del club, passando ai quarti di finale. Gli azzurri dovranno giocare la gara perfetta per battere i padroni di casa e superare il turno: prima di Barcellona-Napoli, Fabiàn Ruiz ha parlato della gara che devono disputare gli azzurri.

Barcellona-Napoli, le parole di Fabiàn Ruiz

Ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista spagnolo del Napoli ha parlato della sfida del Camp Nou.

“Per tutti i calciatori giocare qua è speciale, soprattutto per me che sono spagnolo. Ho giocato spesso qui ma non ho mai vinto“.

Si gioca senza i 100.000, vi dà coraggio? “Sappiamo che loro sono molto forti, con i calciatori migliori del mondo ma sappiamo che ce la possiamo fare e può essere che possiamo scrivere la storia“.

Cosa aspettarsi dalla gara

Quique Setien tuo ex allenatore, cosa vi aspettate? “Dobbiamo aspettarci un Barcellona che vuole tenere la palla ma sicuramente sarà una partita molto simile a quella di Napoli e speriamo di vincerla“.

Si può scalare l’Everest? “Nel calcio tutto è possibile“.