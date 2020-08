Ultime Juventus, esonero Sarri: i tifosi insorgono sui social

Una partita che lascia tantissimo amaro alla Juventus, ancora una volta fuori dalla Champions, e che non è riuscita a ribaltare completamente il risultato contro il Lione. I francese, anche grazie ad un rigore molto dubbio nel primo tempo, hanno infatti beffato i bianconeri, accedendo alle final eight di Lisbona. Ora i dubbi su Sarri si fanno sempre più intensi, e c’è anche chi invece non ne ha più.

Esonero Sarri: “Cambiare subito, basta”

Doveva essere la partita della Juventus, e doveva soprattutto essere la partita di Maurizio Sarri. Il percorso del tecnico toscano sulla panchina bianconera non è stato per nulla facile, ma un passaggio del turno stasera avrebbe alleggerito non poco la pressione. Così non è successo, e adesso anche i tifosi sono insorti via social. Tantissimi messaggi, e quasi tutti con un comune segnale: Sarri Out. Altri invece hanno sgridato il tecnico per quanto riguarda l’ingresso in campo di Dybala, non al top, e con il rischio di peggiorare la sua situazione fisica. “Dopo che metti in campo un ragazzo rotto rischiando di romperlo definitivamente, non ho più parole. Basta”

Juventus: quale destino per Sarri?

Se prima del match Paratici sembrava convinto di andare avanti con Sarri, ora lo scenario può sicuramente cambiare. Il tecnico ha sicuramente deluso tutti, e il mancato passaggio del turno porterà la società a fare altre valutazioni. Il destino è ancora da scoprire, ma i segnali sicuramente non sono positivi per niente.

QUESTA LA SINTESI DELLA GARA