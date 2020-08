Sarri dopo Juventus-Lione: “Domande sul futuro? State offendendo me e la dirigenza”

Juventus-Lione, Sarri nel post-partita

Ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Juventus-Lione e a seguito dell’eliminazione dalla Champions League, Maurizio Sarri. Ecco le parole del tecnico bianconero.

Le parole di Maurizio Sarri

“Mi aspettavo anche meno di quello che ho visto in campo. Grande rimonta, reagendo dopo un rigore che poteva farci andare fuori di testa. La squadra in 5 o 6 giorni ha dimostrato di essersi rigenerata. Sono devastato per l’eliminazione, ma sono contento per quello che hanno dato i miei ragazzi. Se dobbiamo dare delle responsabilità, le troviamo nell’andata a Lione. Se ci fosse una classifica normale in Champions League, saremmo ancora qualificati. Ci dispiace, perché in queste partite se avessimo avuto un Dybala in più, forse sarebbe stato diverso. I dirigenti prenderanno le giuste decisioni, da altissimo livello. Alcune domande sul mio futuro sono offensive, ma non a me, ma ai dirigenti. Fossi un dirigente, interverrei per prendere una posizione”.