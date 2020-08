Pjanic si sfoga dopo Juventus-Lione: “Con Sarri non è andata bene”

Pjanic nel post-partita di Juventus-Lione

Ha parlato al margine del suo ultimo match con la maglia bianconera, Miralem Pjanic. Il bosniaco ai microfoni di Sky Sport si sfoga dopo Juventus-Lione

Le parole di Mirale Pjanic

“Non sono d’accordo con Bonucci, questo è un club che deve ambire ad obiettivi importantissimi. Con il Lione doveva andare meglio all’andata. Cosa non è andata con Sarri? Sicuramente gli ultimi mesi non sono andati come pensavo, non so per quali motivi a dire il vero. Speravo e volevo giocare di più, ma poi sono scelte da accettare. Nel modo in cui gioca il mister, parlo del Napoli perché abbiamo visto cose straordinarie lì… ma qui non è andata così, molte cose potevano passare per il regista. Non sono io che lo dico, ci aspettavamo un calcio diverso, si è visto in tutte le partite. Ci vuole tempo. Vincere io dico che non è semplice. Sembrava così, ma lo abbiamo visto, non lo è. Questo club deve continuare a fare cose importanti, non è da poco quello che si sta facendo. In Europa questo club deve ambire a vincere”.