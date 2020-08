Oroscopo di domani 8 agosto: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 8 agosto 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Luna nel segno, sei molto arrabbiato in questo momento. Questa energia potrebbe essere riversata in amore o famiglia. Attenzione alle relazioni sentimentali.

Toro. La settimana si chiude in maniera tranquilla. E’ molto importante stare attenti al denaro in questo momento. Troppe spese, ma poi si recupererà.

Gemelli. Puoi iniziare a sperare in qualcosa di meglio. Puoi mettere in chiaro tante questioni nei prossimi mesi. Se penso a come stavi agli inizi dell’anno ora qualcosa è cambiato.

Cancro. Sei molto nervoso e combattivo in queste ore. Ti manca una persona. Venere nel tuo spazio zodiacale comporta maggiore forza in amore e volontà di ricucire un sentimento. Una telefonata o una notizia potrebbe arrivare domenica.

Leone. Luna e Mercurio favorevoli, le idee ci sono in ambito del lavoro. Non fare il passo più lungo della gamba. Gli azzardi non sono consentiti in amore. Periodo tranquillo, hai bisogno di qualcosa in più.

Vergine. Superato il periodo più pesante, puoi recuperare in questo momento. Giove e Saturno sono favorevoli.

Oroscopo Paolo Fox oggi

Oroscopo Paolo Fox 8 agosto 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ancora grande stress, fase astrologica che finirà molto presto. Da qui a ottobre ci saranno dei cambiamenti. Cerca di non evitare l’amore. I nuovi rapporti nascono in maniera particolare.

Scorpione. Sei alla ricerca di tranquillità. Devi pensare alle persone che ti vogliono bene. Agitazione in più in questo fine settimana.

Sagittario. Luna, Mercurio e Marte favorevoli. Stai pensando ad un programma. Fai tutto da solo perché non tutti capiscono le tue idee originali.

Capricorno. Sei nervoso, spero che non ci siano stati momenti di forte tensione. Ti ritrovi in una situazione di grande agitazione. Questo potrebbe incidere nei rapporti interpersonali.

Acquario. Sei un po’ sottotono a livello finanziario. E’ importante rivedere la propria vita. Vorresti qualche emozione in più.

Pesci. Si viaggia verso un fine settimana importante. Luna e Venere favorevoli. Rivalutare la famiglia e stai accanto alle persone che ami. Dovrai combattere per superare un’ingiustizia.

L’oroscopo delle squadre

Napoli-Leone – Luna e Mercurio favorevoli, le idee ci sono. Non fare il passo più lungo della gamba. Gli azzardi non sono consentiti.