News Torino, Giampaolo: “Entusiasta di allenare questa squadra gloriosa”

Il nuovo tecnico del Torino, Marco Giampaolo, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni dopo la firma sul contratto che lo legherà ai granata per due anni.

Giampaolo: “Ritornare a fare il mio lavoro a Torino è fantastico!“

Ai microfoni di ‘Torino Channel‘ il nuovo manager del Torino, Marco Giampaolo ha dichiarato: “Sono felice ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura. Riprendo a fare il mio mestiere, farlo a Torino è motivo di orgoglio perché i suoi tifosi sono fantastici e poi è un club ricco di storia.

Cosa mi auguro? Più che altro spero di togliermi le migliori soddisfazioni. Da parte mia c’è entusiasmo, non vedo l’ora di cominciare. Ringrazio tutti e e un saluto affettuoso a tutti i tifosi del Toro“.

La sua ultima esperienza al Milan non fu molto fortunata

Il tecnico di Giulianova riparte da Torino. La sua ultima squadra che ha allenato è stato il Milan nel 2019. Scelto da Gazidis e company per il nuovo progetto rossonero ha prodotto scarsi risultati. L’8 ottobre dello stesso anno, subito dopo la vittoria in trasferta contro il Genoa, venne esonerato dalla dirigenza. Al suo posto venne chiamato Stefano Pioli. Ha iniziato ad allenare in Serie A nel 2014 con il neopromosso Ascoli, ma non avendo ancora il patentino, era coadiuvato con il direttore tecnico Massimo Silva.Poi le avventure col Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Cremonese, Empoli e i tre anni alla Sampdoria.