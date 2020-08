News Atalanta, per il Psg infortunio anche per…Tuchel!

Incredibile, ma vero! Anche l’allenatore dei parigini ha subito un infortunio durante l’allenamento con i suoi ragazzi.

Psg, infortunio per il tecnico Tuchel

Può sembrare una barzelletta, ma non lo è affatto. Dopo gli infortuni di Kylian Mbappè, Marco Verratti e del difensore Thilo Kehrer c’è un quarto stop in casa Paris Saint Germain. Chi? Il tecnico Thomas Tuchel. Questo il comunicato ufficiale del club parigino sul proprio sito: “Il nostro allenatore è stato vittima, ieri sera, di una distorsione alla caviglia sinistra con la frattura del 5° metatarso“.

La squadra francese sarà impegnata il 12 di agosto contro l‘Atalanta per i quarti di finale di Champions League che si disputeranno a Lisbona.

Si va a Lisbona senza…Ilicic

Mercoledì prossimo l’Atalanta può scrivere una pagina di storia (non che non lo abbia già fatto superando i gironi di Champions da sfavorita e battere, addirittura, il Valencia sia all’andata che al ritorno). Battere i francesi significherebbe diventare una delle squadre top in Europa. Per la partenza di Lisbona non ci sarà Josip Ilicic. Il trequartista sloveno è ancora alle prese con i suoi problemi personali e sta cercando di recuperare la forma a casa sua. Al 99% non sarà convocato da Gian Piero Gasperini che, insieme al resto dei compagni, lo stanno aspettando a braccia aperte. Da valutare le condizioni del portiere titolare Pierluigi Gollini, infortunatosi nell’ultimo match di campionato contro l‘Inter.