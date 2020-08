Manchester City-Real Madrid: gli highlights del match (VIDEO)

Una partita molto bella in Inghilterra, dove City e Real Madrid si giocavano il passaggio alla final eight di Lisbona. I padroni di casa riescono a chiudere la qualificazione con una grande prestazione. Decisivi gli errori della squadra di Zidane.

Manchester City-Real Madrid: gli highlights

Parte molto meglio la squadra inglese, che al 9′ sfrutta subito un grave errore avversario per passare in vantaggio: da due passi Sterling non può sbagliare, e firma l’1-0. La situazione non cambia neanche pochi minuti dopo, quando sia Gundogan che ancora Sterling sfiorano il raddoppio. La prima reazione arriva da Benzema al 21′, che poi al 29′ riesce a siglare il gol del pareggio. Secondo tempo che inizia come il primo, con i Citizens che partono fortissimo. Grandi chance per il nuovo vantaggio, prima con Gundogang e poi con De Bruyne. Il radoppio arriva al 68′, ancora una volta sfruttando un errore della difesa madridista: ancora Sterling per il 2-1.

QUESTA LA SINTESI DELLA GARA