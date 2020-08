Juventus-Lione, rigore dubbio e i bianconeri vanno sotto (VIDEO HIGHLIGHTS)

Juventus-Lione, vantaggio per i francesi: ma il rigore è dubbio

Passa in vantaggio la squadra francese, su un controverso episodio da calcio di rigore. Il direttore di gara porta il fischietto alla bocca, ma non è chiara l’entità del contatto. Dalle immagini sembra non esserci alcun contatto tra Aouar e la gamba di Bentancur, che va dritto sul pallone. Potrebbe essere stato Bernardeschi a sbilanciarlo, ma l’entità del contatto non è chiara. La decisione di Zwayer è confermata dal VAR. Dagli undici metri non sbaglia Memphis Depay che batte Szczesny dagli undici metri.