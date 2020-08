Paratici prima di Juventus-Lione: “Avanti con Sarri? Si, il resto è in secondo piano”

Paratici, ds della Juventus, ha parlato ai microfoni Sky prima del match contro il Lione. Queste le sue parole.

Paratici prima di Juventus-Lione

“Match senza tifosi? Senza i tifosi è sempre difficile, ma sono alibi che non ci prendiamo. E’ una partita bella da giocare, c’è una grande prospettiva davanti a noi. Giochiamo questa gara anche per il gusto di farlo. Le parole di Sarri hanno destabilizzato? Sarri ha ripetuto quello che ho detto io in 3-4 partite precedenti. I giudizi, per quanto riguardano tutti, sono presi non su una singola partita. Sono prese sulla stagioni, ora ci concentriamo sulla sfida e sul giocarci le final eight. Avanti con Sarri? Si, per il momento tutto il resto è in secondo piano. Sulle responsabilità? Quando sei alla Juve si sa che è così, non ti puoi nascondere dietro le cose. E’ un piacere avere certe responsabilità, viviamo constantemente in questa situazione. Sarri scelto anche in chiave Europa? Ha fatto molto bene diverse stagioni, non ha solo vinto l’Europa League. Ha avuto un bel percorso, ha dimostrato di meritarsi la panchina della Juventus. Ronaldo? Sta come sempre molto bene, ancora meglio quando gioca la Champions”.