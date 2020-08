Nedved prima di Juventus-Lione: “Sarri? Sarà valutato sulla stagione”

Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato ai microfoni Sky prima del match contro il Lione. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione.

Nedved prima di Juventus-Lione

“Valutazione su Sarri? E’ difficile dire se questo sarà o meno il giorno del giudizio. Le valutazioni saranno fatte in base alla stagione complessiva dalla proprietà. Questo vale anche per i giocatori e i dirigenti. Ora ci concentriamo sulla partita, il Lione è una squadra ostica ed è abituata a giocare questo tipo di partita. Stasera cosa serve per passare il turno? In questa settimana ho visto motivazioni dalla squadra, sul finire del campionato sono mancate. Dobbiamo fare la nostra partita e passare il turno. Dybala? Importante averlo recuperato, è stato ad alti livelli per tutta la stagione. Stasera cercheremo di sfruttarlo al meglio”

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI