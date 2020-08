Juventus-Lione, le formazioni ufficiali: Dybala va in panchina

Un match che vale tanto, tantissimo per la Juventus, chiamata a ribaltare il risultato dell’andata contro il Lione. La Champions è un obiettivo fondamentale per i bianconeri, e soprattutto per Sarri, criticato negli ultimi tempi. Queste le sue scelte ufficiali insieme a quelle di Rudi Garcia. Grandi novità riguardano Paulo Dybala, il quale sarà costretto alla panchina dopo un problema fisico riscontrato sul finire di campionato. L’argentino va solo in panchina, al suo posto Bernardeschi.

Juventus-Lione: le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.

LIONE (3-5-2): Lopes; Marcelo, Denayer, Marçal; Dubois, Caqueret, Bruno Guimarães, Aouar, Cornet; Depay, Ekambi.