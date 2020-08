Juventus: esonero Sarri, il sostituto potrebbe essere italiano

Juventus, Maurizio Sarri rischia il posto. Il tecnico bianconero questa sera si gioca la conferma sulla panchina della Juventus nella gara contro il Lione di Champions League.

Notizie Juventus: Gasperini al posto di Sarri?

Ma la notizia che arriva dalla Spagna ha dell’incredibile. Gian Piero Gasperini potrebbe prendere il posto di Maurizio Sarri sulla panchine della Juventus il prossimo anno in caso di esonero.

Secondo le ultime notizie, infatti, il nome di Gasperini sarebbe molto gradito alla Juve. Il suo a Torino sarebbe un ritorno visto che Gasp è cresciuto come allenatore proprio in bianconero.

Nonostante le dichiarazioni di circostanza alla vigilia del match, la panchina di Sarri scotterà questa sera in Champions League contro il Lione. Resta incerta la permanenza del tecnico di Figline e per sostituirlo in panchina Gasperini non sarebbe l’unico nome.

Juventus: esonero Sarri, il sogno è Zidane

Il vero allenatore che piacerebbe riavere a Torino da partire di Andrea Agnelli in caso d’esonero di Sarri resta Zinedine Zidane.

Il problema è che il francese, salvo terremoti, non andrà via questa estate dal Real Madrid. Nella lista della dirigenza della Continassa c’è anche Simone Inzaghi, che era già stato ad un passo dalla Juve lo scorso anno.

Ma la notizia di ‘Don Balon’ è un’altra, come detto sotto la lente d’ingrandimento di Paratici e Nedved sarebbe finito Gian Piero Gasperini, artefice del percorso incredibile dell’Atalanta. Il problema sarebbe rappresentato dalla Dea che ha con il tecnico un contratto fino al 2022 sottoscritto un anno fa.

