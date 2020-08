Calciomercato Torino, Marco Giampaolo è il nuovo allenatore (UFFICIALE)

Con un comunicato ufficiale sul loro sito, il Torino conferma l’arrivo di Marco Giampaolo che prende il posto di Moreno Longo.

Cairo annuncia: “Benvenuto, Giampaolo“

Marco Giampaolo è il nuovo tecnico del Torino. L’ufficialità è arrivata poco fa dal sito dei ‘granata‘. E’ lui a prendere il posto di Moreno Longo che non è stato confermato alla guida del ‘Toro’ per la prossima stagione. Ecco ciò che hanno scritto: “Il presidente Urbano Cairo accoglie Marco Giampaolo e il suo staff con il più cordiale benvenuto. Buon lavoro e sempre Forza Toro!“. Il manager di Bellinzona ha firmato un contratto di due anni. Il patron Cairo , in un’intervista di poco fa ha dichiarato: “Si riparte! E’ una stagione che archiviamo. Non ci ha reso felici, partivamo con delle premesse totalmente diverse, l’obiettivo non è stato raggiunto. Anche se siamo rimasti in Serie A, ringrazio Moreno Longo ed il suo staff che sono subentrati in un momento difficile. Poi c’è stato il lockdown, adesso pensiamo al futuro. Sono molto contento che Giampaolo sia con noi.

Già provai in passato a prenderlo, sia quando allenava a Cagliari che a Siena. Lo stimo molto, è un maestro di calcio. Ha fatto bene in molte piazze sviluppando il talento di alcuni calciatori. Credo che potremmo cominciare un percorso insieme. I tempi sono molto stretti, dobbiamo ricominciare subito“.

Ancora Cairo: “Ritiro? Credo il 19 agosto“

“Credo che il ritiro inizierà il 19 agosto e il campionato dovrebbe ripartire un mese dopo esatto. Dobbiamo essere molto veloci per supportare il nostro nuovo allenatore in tutto e per tutto“.