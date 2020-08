Calciomercato Torino: colpo in attacco dal Porto

Torino, prende corpo la trattativa con il Porto per l’attaccante brasiliano che potrebbe sostituire anche Andrea Belotti.

Mercato Torino: Soares la nuova idea

Il Torino pensa ad un nuovo attaccante. Come riportato da Sky Sport, infatti, il club granata si starebbe muovendo per Tiquinho Soares.

Il nuovo Torino di Marco Giampaolo avrà bisogno di un attacco diverso. Per questa ragione il ds Vagnati, infatti, è al lavoro per regalare all’ex allenatore del Milan tanta qualità in attacco come ai tempi della Sampdoria.

Dopo il cambio in panchina, infatti, serviranno calciatori ideali per il gioco del prossimo tecnico dei granata. Per questa ragione il primo grande nome sembrerebbe essere quello di Tiquinho Soares, punta classe 1991 brasiliana del Porto.

Torino, Soaresè una macchina da gol

Arrivato al Porto nel gennaio 2017, il centravanti è sempre stato titolare dai tempi di Nacional e Vitoria Guimaraes. In questa stagione ha messo dentro 19, in 40 presenze totali.

Con il Porto, in tre stagioni e mezzo, è arrivato a quota 65 con in sole 140 presenze. Una media di tutto rispetto.

Mercato Torino: si cambia anche in porta

Novità sono attese anche tra i pali dove dovrebbe andare via Salvatore Sirigu, il Torino dovrà rinunciare al sogno-Meret, dopo che il Napoli ha chiuso esplicitamente allo scambi. Restano nel mirino i nomi di Audero (Sampdoria) e Sepe (Parma).

