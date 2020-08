La Roma cambia pelle, e ora anche tutti i problemi relativi al mercato sembrano scomparire. La società trattiene i campione ed anzi, è pronta anche ad investire.

Calciomercato Roma: Friedkin vuole Paratici

As Roma, Paratici sarà il ds? Il club capitolino vorrebbe ripartire da un grande nome per il nuovo corso Dan Friedkin. L’americano è diventato il nuovo proprietario con un accordo che prevede l’acquisizione dell’86,6% del pacchetto azionario.

Il costo totale sarà di 591 milioni. L’operazione è costata a Pallotta circa 100 milioni. Il closing è previsto per il 17 agosto, ma nel frattempo il nuovo numero uno lavora.

Roma, chi sarà il nuovo ds?

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è stata smentita nettamente la voce del possibile ritorno di Petrachi come d.s..

In quel ruolo la società giallorossa sogna l’arrivo di Fabio Paratici dalla Juventus. Il ds è all’ultimo anno di contratto a Tornio e potrebbe essere ingolosito dalla proposta della nuova società.

Se così non sarà, almeno per questo anno, si pensa a due possibili ritorni: Pradè e Burdisso. Andrà via De Sanctis, ma finirà anche l’era giallorossa di Baldini. A guidare il club sarà Ryan Friedkin, il figlio di Dan, che dovrebbe essere il presidente.

Roma, ora si pensa anche al mercato

In attesa del ds, magari di Fabio Paratici, purtroppo per i tifosi della Roma non si comincerà con il “botto” sul mercato. Per ora i colpi saranno Pedro (già giallorosso), Smalling (che si proverà a tenere dal Manchester) e un terzino.