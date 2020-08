Calciomercato Napoli, l’agente rivela due novità importanti

Intervistato da ‘Radio Punto Nuovo‘ il procuratore di due calciatori azzurri ha confermato che ci sono delle novità importanti per quanto riguarda il futuro dei suoi assistiti.

Giuffredi: “Mario Rui e Di Lorenzo hanno rinnovato“

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo ha confermato il rinnovo dei suoi assistiti con il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: “Ci tengo a precisare che nella giornata di ieri sia Mario Rui che Di Lorenzo hanno firmato il rinnovo con la società azzurra. Per il portoghese è una grandissima soddisfazione visto che negli ultimi anni ha dimostrato di essere un elemento fondamentale per questa squadra.

Invece per quanto riguarda Giovanni c’è stato anche un adeguamento. Ne sto sentendo troppe sul presidente De Laurentiis. In quanti avrebbero prolungato e adeguato il contratto di un calciatore quando aveva ancora 4 anni d’accordo? Non si è mai tirato indietro, ha sempre cercato il dialogo e non è da tutti fare quello che ha fatto il patron azzurro“.

Ancora Giuffredi: “Veretout? E’ stato a Napoli solo per svolgere alcune faccende“

“Veretout? sì, è stato a Napoli, ma solo per ritirare una macchina. Non lo ha fatto prima perché era impegnato con il campionato. Resterà nella capitale anche l’anno prossimo, lo garantisco al 100%. Hysaj? Tutti vogliono che resti al Napoli. Gattuso, Giuntoli e lo stesso De Laurentiis. L’albanese sarà il prossimo discorso che affronterò con il club“.