Calciomercato Milan, occhi sul centrocampista della nazionale colombiana

Il Milan comincia a costruire la squadra per la prossima stagione. Per la linea mediana occhio ad un nazionale colombiano che gioca nel campionato russo.

Per il centrocampo spunta il nome di Barrios

Wilmar Barrios è il nuovo nome per il centrocampo rossonero. L’ex mediano del Boca Juniors è considerato il giocatore ideale per lo scacchiere del tecnico Stefano Pioli. Attualmente gioca in Russia, nello Zenit San Pietroburgo. 26 anni è cresciuto nel Deportes Tolima (militante nella Copa Aguila, massima serie del campionato colombiano). Dopo quattro anni a casa si trasferisce in Argentina per vestire la maglia dei ‘Xeneizes‘.

Nel 2018 ha disputato la finale di Copa Libertadores contro il River Plate perdendola (andata 2-2 e ritorno 3-1 per i biancorossi). Nel 2019 il grande passaggio in Europa: è proprio lo Zenit a prelevarlo per quasi 18 milioni di dollari firmando fino al 2023. Gazidis è pronto a regalare al suo allenatore il giocatore: per acquistarlo servono 16 milioni di euro. Attenzione però ad un club di Premier League pronto ad intromettersi: si tratta del Newcastle.

Barrios per sostituire il partente Bonaventura?

Considerato uno dei giocatori chiave della sua nazionale, Barrios è un mediano aggressivo e rubapalloni. Se il Milan dovesse acquistarlo dovrebbe prendere il posto del partente Giacomo Bonaventura che non ha voluto rinnovare il suo contratto con la società (su di lui c’è l’interesse dell’Atalanta, Fiorentina, Lazio e Benevento).