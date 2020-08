Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic: vicina la fumata bianca

I dirigenti del Milan sono a lavoro per chiudere in fretta il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. A lavoro Maldini e Massara, con Pioli che avrebbe chiesto a gran voce la permanenza dello stesso Ibrahimovic. Mino Raiola, potente agente del calciatore, è a stretto contatto con i due per rinnovare un altro anno il contratto di Ibrahimovic. Infatti, presto, potrebbe essere messo nero su bianco un accordo contrattuale valido fino a giugno 2021, data di scadenza della prossima Serie A. Economicamente parlando, andrebbero a replicarsi le stesse cifre attuali. Nelle intenzioni dello stesso Ibra ci sarebbe quella di restare a disposizione ancora da protagonista assoluto, proprio perché si sente pronto a dare una mano anche a 39 anni compiuti. E il Milan sembra intenzionato a ritagliargli un ruolo da numero uno indiscusso per il proprio reparto offensivo.