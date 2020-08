Calciomercato Milan: il bomber inglese proposto dal suo agente

Stagione importante per il Milan che è riuscito a ritrovare l’entusiasmo che mancava da anni con il finale di stagione. Ultimi mesi ad alto livello, con un bel gioco, ottimi risultati e le varie conferme come quella di Stefano Pioli prima e Zlatan Ibrahimovic che è ad un passo dal rinnovo. Ora la società lavora per il futuro e confermarsi ancora di più, i rossoneri vogliono tornare sul tetto d’Italia e ridurre il gap con le altre.

Milan, mercato d’anticipo per l’Europa League

Non ha chiesto tanti investimenti mister Pioli, che vuole determinati giocatori per completare la sua rosa. Intanto, la società dovrà giocare d’anticipo in queste sessione di mercato per far si che la squadra sia già composta a metà settembre, quando il Milan si ritroverà nel pieno dei preliminari d’Europa League. Intanto, dall’Inghilterra potrebbe arrivare un altro attaccante.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Boban parla delle ultime scelte

Milan, offerto Lingard dal Manchester United

Come riportato da Tuttosport, Mino Raiola, che al Milan ha tanti calciatori già, vorrebbe portare anche Jesse Lingard, attaccante classe 1992 del Manchester United. Il noto agente ha offerto ai rossoneri il giocatore, che ha una valutazione di circa 15 milioni di euro dal club inglese visto il contratto in scadenza 2021. Discorsi che però vanno a rilento, intanto, il giocatore vuole rilanciarsi per mettersi alle spalle l’attuale stagione con 22 presenze e 1 gol.