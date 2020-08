Calciomercato Milan: se Ibrahimovic non rinnova, pronta l’alternativa

Milan, si attende con ansia la firma di Zlata Ibrahimovic. Il club rossonero è alle prese con la trattativa per Mino Raiola ma ha già in mente un’alternativa.

Calciomercato Milan: Mandzukic se non firma Ibra

Mario Manduzkic potrebbe essere il colpo a zero del Milan. Come riportato da Tuttosport, se lo svedese non dovesse firmare il rinnovo, Maldini e Massari si fionderebbero su Mandzukic.

L’attaccante croato è l’altra ipotesi che in queste ore, tuttavia, non viene presa in considerazione dalla dirigenza milanista.

A Milano, infatti, sono pronti a tutti ma a questo punto nessuno si aspettava un improvviso naufragio delle contrattazioni per la permanenza di Ibra alla corte di Pioli. Senza Ibra ci sarebbe uno scossone esagerato.

Milan del 2020: Mandzukci è svincolato

Il club rossonero attende fiducioso ma guarda anche al mercato degli svincolati dove domina Mario Manduzkic. Il croato, nel caso, sarebbe perfetto. Ha esperienza, qualità e conosce già la massima serie.

La punta però non segna come Ibra, capace di metter dentro 10 reti in metà stagione. Ma ad oggi, si legge su Tuttosport, i riflettori sono puntati su Ibrahimovic e su quella che sarà la sua risposta all’offerta che Maldini presenterà presto a Raiola per trattenere Ibra e, magari, rinnovare anche il contratto di Gigio Donnarumma e Alessio Romagnoli.

