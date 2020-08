Calciomercato Milan: colpo dal Manchester United

Milan, si lavora all’acquisto dal Manchester United per il prossimo mercato. L’esterno potrebbe arrivare dai Red Devils.

Calciomercato Milan: Jesse Lingard per la corsia

Il Milan ha messo nel mirino Jesse Lingard. Come riportato da Tuttosport, il club rossonero lavora molto per trovare un esterno.

Il primo nome sulla lista dei rossoneri è quello di Federico Chiesa. Il club allenato da Stefano Pioli è pronto a fare un investimento importante a livello di budget (che dovrebbe essere avallato dalla proprietà) ed il nome di Federico Chiesa è il primo della lista.

Il figlio d’arte alla Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2022 e ha ricevuto il via libera di Rocco Commisso per andar via. Ad una sola condizione, che il calciatore porti nelle casse del club una cifra vicina ai 70 milioni. Un investimento che sarebbe molto oneroso in tempi di Covid per tutti, per questo bisognerà capire se Commisso possa essere ammorbidito con una contropartita tecnica. Il Milan punta ad inserire Paquetà ma sa che la trattativa è molto complessa. Per questo i rossoneri lavorano anche per Lingard.

Milan: i dettagli dell’affare Lingard

In questi giorni, tuttavia, molti agenti stanno proponendo i loro assistiti a Maldini e Massara. L’ultimo nome per i rossoneri sarebbe quello di Jesse Lingard del Manchester United, che gravita negli assistiti di Raiola.

Il Milan non ha chiuso ma ora non vorrebbe accelerare e valuterà con calma le opportunità che si presenteranno sul mercato. Tutto sembra subordinato dalla permanenza di Ibra.

