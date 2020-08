Calciomercato Milan, colpo Chiesa: il punto della situazione

Un Milan brillante in questo finale di stagione, e che in vista della prossima vuole assolutamente andare a puntellare più reparti. Una mini-rivoluzione che partirà dall’attacco, e che sicuramente vedrà qualche innesto interessante. Gli obiettivi rossoneri sembrano già chiari, ma ovviamente andrà fatto un punto della situazione da qui a breve.

Ultime Milan: Commisso chiede 70 milioni per Chiesa, rossoneri molto dubbiosi

Tra i tanti giocatori osservati sul mercato dal Milan, non possiamo assolutamente non considerare Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina piace tanto al Diavolo, e piacerebbe soprattutto a Stefano Pioli, il quale lo ha già allenato a Firenze. Ovviamente si tratta un’operazione molto complicata, anche perchè il patron della viola, Commisso, continua a pretendente ben 70 milioni di euro per il suo gioiello. Una cifra molto alta, e che convince pochissimo il Milan. I rossoneri al momento non sembrano intenzionati a presentare un’offerta, anche perchè il prezzo è decisamente insostenibile. Questa la notizia riportata da cm.com.

Milan-Chiesa: come sbloccare la trattativa

Il Milan sa bene che i 70 milioni per Chiesa sarebbero tantissimi, ma sa altrettanto bene di poter convincere il club toscano anche con un’eventuale contropartita. Parliamo di Lucas Paquetà, centrocampista in uscita dai rossoneri, e che sarebbe un profilo gradito per Iachini. La squadra di Milano ci spera ancora, ma per il momento resta un po defilato.