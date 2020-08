Il ritorno in Champions League della Lazio ha aperto scenari di calciomercato molto interessanti intorno alla squadra di Claudio Lotito: dopo David Silva è tornata di moda l’idea Felipe Anderson.

Calciomercato Lazio, Felipe Anderson si propone? Le sue parole

La Lazio sta tentando di migliorare la rosa in vista della prossima stagione che sarà ricchissima di impegni. Serie A, Coppa Italia e Champions League non permetteranno cali di concentrazione, per questo Igli Tare è alla ricerca di nomi esperti ma anche di giovani già pronti per affrontare le competizioni ad alti livelli. Quasi chiuso l’affare Borja Mayoral con il Real Madrid, è tempo di concentrarsi sull’acquisto di David Silva, svincolatosi dal Manchester City e sempre più vicino ai biancocelesti. Intanto una vecchia conoscenza biancoceleste ricorda i suoi anni all’Olimpico e strizza l’occhio ad un possibile ritorno: si tratta di Felipe Anderson.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SULLE NEWS DI MERCATO

Anderson: “Cinque anni bellissimi a Roma”

Il fantasista brasiliano del West Ham è in vacanza in Sardegna ed è stato intercettato dai microfoni di Radiosei. Ha parlato della sua esperienza alla Lazio e del futuro, ancora incerto dopo due anni a Londra.

“Roma mi manca, prima di venire qui in Sardegna sono stato qualche giorno nella capitale con i miei amici visto che mancavo da due anni“.

Futuro? “Non lo so, io ho la testa proiettata solo al West Ham ma vediamo che succede. La Lazio è sempre nel mio cuore, tifo per i miei compagni. Sono stati cinque anni bellissimi“.

Messaggio ai tifosi della Lazio? “Grazie del vostro sostegno, vi mando un abbraccio“.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Juventus, Sarri sbotta parlando del futuro: “Qui non sono dilettanti”

Mercato Milan, un grande ex vuole tornare in rossonero: le ultime

Calciomercato Inter, Conte in dubbio? La società fa muro