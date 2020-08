La Lazio ha concluso al quarto posto una stagione che poteva essere storica. La squadra di Simone Inzaghi, prima della lunga sosta a causa del Coronavirus, era al secondo posto a -1 dalla Juventus, poi il crollo post lockdown. Intanto, la società è però tornata in Champions League e ora si lavora per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Lazio, nuovi acquisti in arrivo

La Lazio lavora in vista della prossima stagione. Tanti gli obiettivi del direttore sportivo Igli Tare che vuole rinforzare la rosa di mister Inzaghi con colpi importanti, senza lasciarsi scappare nessuna grande occasione. Tra questi c’è soprattutto David Silva, calciatore che ha chiuso la sua lunga avventura al Manchester City.

Lazio, David Silva rifiuta il City ed è ad un passo dalla Serie A: l’annuncio del padre

David Silva è ormai vicinissimo ad essere ufficializzato come nuovo acquisto della Lazio. L’esperto calciatore spagnolo è attualmente svincolato dopo aver chiuso l’esperienza con il Manchester City e il padre, in queste ore, ha rivelato alcune notizie a riguardo. Pare che Silva abbia rifiutato il rinnovo di un altro anno con il City e non abbia preso in considerazione l’idea di approdare al Valencia in Spagna. Il calciatore ha scelto la Lazio e l’Italia, dove potrebbe giocarci fino a 40 anni secondo il padre.