Calciomercato Inter, arriva la decisione di Vidal sul futuro

L’Inter continua la propria stagione con la corsa all’Europa League. La squadra è impegnata sul campo, mentre la società, invece, lavora riguardo al calciomercato. Uno dei principali reparti da rinforzare è quello di centrocampo. Tanto giocatori messi nel mirino, con Sandro Tonali che sembra l’indiziato numero uno come prossimo acquisto. Il club di Suning però non ha intenzione di fermarsi e vuole ridurre il più possibile il gap con la Juventus.

Inter, Nainggolan e Vidal: le decisioni

L’Inter ancora non ha deciso cosa farà di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga ha lasciato la scorsa estate il club per motivi disciplinari ed è stato mandato in prestito al Cagliari. Al ritorno il calciatore però potrebbe anche decidere con la società di restare e ripartire insieme. Intanto, i nerazzurri puntano sempre Arturo Vidal. L’ex centrocampista della Juventus è stato ad un passo a gennaio dal ritorno in Serie A. Ora è arrivata la sua decisione.

Inter, Vidal vuole restare al Barcellona

E’ stato lo stesso calciatore ad uscire allo scoperto e fare la scelta che pare sia quella definirtiva. Arturo Vidal ha dichiarato a Mundo Deportivo di voler provare a vincere il triplete con il Barcellona la prossima stagione, un chiaro messaggio per l’Inter e il mercato.