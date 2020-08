Calciomercato Inter: sogno Messi, altra conferma

L’Inter, ed i tifosi nerazzurri, continuano a sognare l’arrivo di Leo Messi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro potrebbe avere un altro punto a suo vantaggio.

Inter, papà Messi è milanese

Secondo il giornale rosa, negli ultimi giorni il padre di Leo Messi è diventato di fatto un milanese. Lo hanno potuto constatare gli impiegati comunali che in questi giorni sono andati a far visita al padre della Pulce.

Questi hanno completato le pratiche per ottenere la residenza milanese. Era un atto dovuto, ma non scontato.

Un’altra notizia che fa agitare i tifosi, in fibrillazione da quando Jorge Messi ha acquistato un immobile in via Joe Colombo, in zona Porta Nuova. La mossa ha sicuramente motivazioni di natura fiscale ma non è detto che il campo non centri.

Mercato Inter: Messi, perchè sì?

La pratica è definita, anche se a Barcellona sono convinti che Leo Messi non abbandonerà mai la sua città adottiva.

A Milano però le cose sono diverse nonostante le parole, di facciata, di Marotta. Le frenate di facciata, infatti, non riescono a coprire le voci su quanto accade in Cina. L’impero di Suning sta studiando in maniera approfondita i termini economici per rispondere all’affare Ronaldo. Sotto questo profilo i manager della famiglia Zhang stanno valutando come l’arrivo di Messi cambierebbe faccia all’Inter.

