Calciomercato Inter: Skriniar via in un caso solo

Inter, Milan Skriniar è sul mercato. Come riportato da Tuttosport se il difensore rimarrà o meno in nerazzurro anche la prossima stagione tutto dipenderà da un sol fattore.

Mercato Inter, Skriniar via con Conte in panchina

Il centrale ora non è felice a Milano. Milan Skriniar, infatti, dopo una sola stagione di difesa a tre non è più un intoccabile della rosa nerazzurra.

Nelle ultime 5 partite giocate dall’Inter è sceso in campo solo una volta da titolare, contro il Genoa, quando non ha finito in campo la partita.

Contro Fiorentina, ma sopratutto Napoli, Atalanta e Getafe, Skriniar il centrale non ha giocato dal primo minuto. Non un dettaglio, considerando che questi tre match sono stati decisivi per l’Inter e il suo secondo posto.

Inoltre c’è da dire che l’Inter anche senza di lui non ha preso gol contro avversari molto accreditati. Skriniar è lontano dai giorni migliori. Nel nuovo modulo ha palesato lacune soprattutto in fase di impostazione ed in velocità se attaccato.

Per questo motivo è sempre più probabile che il difensore possa essere sacrificato sul mercato, magari per arrivare a un altro obiettivo.

Inter, contatti con il Tottenham

Come noto per cedere Skriniar nelle ultime settimane si sono intensificati i contatti con il Tottenham, al quale l’Inter vorrebbe strappare Ndombele. Il colpo però è molto lontano anche perchè i nerazzurri non sono sicuri di voler cedere il calciatore. A questo punto, infatti, molto dipenderà anche dal futuro della panchina nerazzurra. Se Antonio Conte per qualche motivo non dovesse restare, il club vorrebbe tenere il centrale per rivederlo, magari, in una difesa a 4.

