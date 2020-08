Calciomercato Fiorentina: Vlahovic via, le ultime

Fiorentina, a sorpresa potrebbe andar via Dusan Vlahovic. L’attaccante, vera rivelazione della prima parte di stagione, potrebbe lasciare i viola nel prossimo mercato.

Mercato Fiorentina: Vlahovic verso la cessione

A causa dell’esplosione di Cutrone e della caccia della Fiorentina ad un nuovo attaccante, la punta potrebbe lasciare Firenze nonostante un’annata positiva.

Nelle ultime settimane, infatti, sembrerebbe essere calato il gelo tra la Fiorentina e Dusan Vlahovic, un po’ perché questi sono giorni di pensieri assortiti nella pianificazione da una stagione all’altra, e un po’ per il modo in cui è finita la stagione. Per questo ora la viola vuole fissare un incontro.

Fiorentina, la situazione di Vlahovic

La Fiorentina non vorrebbe perdere il classe 2000 con potenzialità inespresse e inesplorate sul quale la società ha sempre detto di puntare.

Come riportato dal Corriere dello Sport, tuttavia, la situazione ad oggi è questa. La Fiorentina e Ristic, l’agente di Vlahovic, devono individuare un giorno per parlare del contratto fino al 2025 che sembrava ad un passo ma che ora si è bloccato a causa della mancanza di spazio.

Inoltre c’è da dire che per la punta ora c’è la fila sia in Italia che all’estero. Per far cambiare idea a Commisso e ai suoi uomini di mercato però servirà un’offerta davvero importante che faccia leva sulla volontà proprio del calciatore. Il club potrebbe incassare una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Le parole di Vlahovic sul futuro