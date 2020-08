Calciomercato Fiorentina: si lavora per un centrocampista dell’Arsenal

Fiorentina, il colpo potrebbe arrivare dall’Arsenal. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il club viola si muove per trattare Lucas Torreira.

Mercato Fiorentina 2020: Lucas Torreira nel mirino

Lucas Torreira potrebbe tornare in Italia, sono questi giorni caldissimi. Il centrocampista non è più sicuro di restare all’Arsenal ed ha comunicato al suo entourage la volontà di andare via. Per questa ragione la Fiorentina ora è lavoro per riportare Torreira in Serie A.

Lucas Torreira alla Fiorentina, le ultime sulla trattativa

La dirigenza è compatta, vuole Lucas Torreira. A partire dal presidente Commisso che pensa a un altro grande colpo in stile Ribery.

La società ha individuato in Torreira l’identikit ideale da mettere in cabina di regia nella prossima stagione. Iachini, dopo la conferma, ha confidato al presidente di considerare l’uruguaiano il perfetto compagno di reparto del nuovo innesto Amrabat per il centrocampo 2021.

L’ok, inoltre, è arrivato anche dal ds Daniele Pradè, che lo ha visto crescere negli anni passati alla Sampdoria. I due, infatti, avevano lasciato la Liguria nel 2018.

Calciomercato Fiorentina: il prezzo di Torreira

Il problema è che non sarà facile chiudere il cerchio intorno al nome di Torreira. L’Arsenal, infatti, non vuole cedere il regista per il quale ha investito 30 milioni di euro per prelevarlo dalla Samp due anni fa.

Per questo non arriverà nessuno sconto, anche se l’assist potrebbe arrivare proprio da Arteta, allenatore dei londinesi. Lo spagnolo ha messo Lucas Torreira in panchina e questo potrebbe far cambiare idea anche alla dirigenza sul futuro. L’uruguaiano, infatti, non giocando potrebbe perdere molto di valore.

