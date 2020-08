Siviglia-Roma, le formazioni ufficiali: c’è Zaniolo

Sta per cominciare la sfida tra spagnoli e giallorossi: come anticipato di Fonseca, ci sarà il giovane campione dal primo minuti, out invece Pellegrini.

Le scelte di Fonseca per l’Europa League

La Roma è stata comprata ufficialemente da Dan Friedkin, con tutta la rivoluzione che ne può conseguire. Ma è tempo di calcio giocato, tempo di Europa League. I giallorossi scendono in campo con il 3-4-2-1, con Mancini, Ibanez e Kolarov in difesa. Centrocampo composto dal duo Cristante-Diawara, Peres e Spinazzola agiranno sulle corsie laterali. Lopetegui ripropone il suo 4-3-3 con il tridente composto dall’ex Genoa e Milan Ocampos, En-Nesyri e Suso.

Così in campo

SIVIGLIA (4-3-3) – Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Ocampos, En-Nesyri, Suso.

ROMA (3-4-2-1) – Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.