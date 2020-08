Siviglia-Roma, le parole di Fienga prima dell’inizio del match

A pochi minuti dal fischio d’inizio della gara di Europa League, è intervenuto il CEO della Roma Guido Fienga ai microfoni di Sky Sport.

Roma, Fienga dà il benvenuto a Friedkin

Svolta epocale nella storia giallorossa: questa notte Pallotta ha venduto il club per una cifra che si aggira intorno ai 600 milioni di euro a Dan Friedkin. Prima del fischio d’inizio della gara contro il Siviglia, la nuova proprietà riceve il benvenuto dell’attuale CEO Fienga: “Questa notte è arrivato l’accordo che porterà in tempi rapidi il passaggio di proprietà al gruppo Friedkin. Spero che la Roma possa continuare il suo processo di crescita cominciato con Pallotta. Motivazione extra per l’Europa League? Non ne servivano, la squadra è già molto motivata. Sono tutti molto concentrati, il Siviglia è una squadra difficile ed è impossibile fare pronostici ma i calciatori hanno grande motivazione e quindi le premesse non possono che essere positive“.

Roma, parte il progetto Friedkin

Ma come accontentare le pur giuste richieste dei vari Zaniolo, Pellegrini, o chi per loro? Uno degli obiettivi a corto raggio è la ricerca di un nuovo sponsor tecnico. Dal 2014 la Rome veste Nike, ma c’è aria di cambiamento: Adidas, New Balance e Puma sono i marchi più seguiti, ma non sono esclusi colpi di scena. Altro colpo ad effetto potrebbe essere il ritorno di Francesco Totti tra i quadri della società, in modo da aumentare l’appeal del club.