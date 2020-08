Siviglia-Roma, Dzeko: “Sono deluso, ci hanno mangiato. Qualcosa deve cambiare”

La Roma perde contro il Siviglia ed esce dall’Europa League. Edin Dzeko, capitano e attaccante della Roma, al termine del match ai microfoni di Sky Sport ha parlato della gara, mostrando enorme delusione.

Siviglia-Roma, Dzeko si sfoga dopo la partita

La sconfitta della Roma ha lasciato l’amaro in bocca al capitano giallorosso che non ha gradito l’impegno dei compagni.

“Sono deluso da tutto. Non siamo mai stati in partita, ci hanno mangiato in tutto: velocità, tecnica e preparazione della gara“.

Poca produzione offensiva? “Ci hanno pressato, noi volevamo sempre giocare palla a terra. Loro facevano due passaggi e andavano di palla lunga, mi sa che noi non abbiamo visto e non abbiamo capito come giocare. Potevamo appoggiare più palla su di me per far salire la squadra“.

Colpe di Fonseca?

Quanto manca per il salto di qualità? “Se guardiamo la partita di stasera, tanto. Ci dobbiamo fare qualche domanda in più tutti. Non so quali possono essere le risposte, io sono in campo, ci devono pensare gli altri. Sono deluso perché non abbiamo giocato per niente bene“.

