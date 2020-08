Oroscopo di domani 7 agosto: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 7 agosto 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Si festeggia l’ingresso della Luna nel tuo segno. Bella carica da venerdì. Tante persone possono darti una mano a risolvere un problema personale. Luna e Mercurio in ottimo aspetto. In amore serve massima attenzione nei rapporti in generale.

Toro. Settimana importante e interessante. Situazione astrologica particolare. Questione soldi e casa da rivedere. A inizio settimana hai avuto caos attorno o ti sei arrabbiato.

Gemelli. Fine settimana utile per stare accanto alle persone che ami. Periodo per le vacanze, stare troppo sperduti può farvi stare male. Molti di voi preferiscono continuare a lavorare per recuperare. Avresti bisogno di supporto.

Cancro. Stanco o nervoso nelle prossime ore. Questo mese d’agosto può indurre a vivere una storia o confermarla. Per il lavoro ci sono blocchi. Non ti stanno bene i termini di un accordo.

Leone. Buone giornate le prossime con Mercurio e Luna in ottimo aspetto. Saturno da fine anno sarà polemico. Ora è importante pensare al lavoro. Bisogna stare attenti alle questioni finanziarie.

Vergine. Momenti di stanchezza, ma con Venere inizierà un transito positivo. Spesso avete paura di lasciarvi coinvolgere troppo. Meglio che si parli di cosa è stato nascosto.

Oroscopo di oggi Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox 7 agosto 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Venere favorevole, si chiude la settimana in modo interessante. Marte e Mercurio in ottimo aspetto. Le coppie che stanno insieme devono ricucire lo strappo.

Scorpione. Puoi chiudere questa settimana in maniera interessante. Venere favorevole. Grandi novità dal punto di vista lavorativo. E’ cambiato qualcosa nelle aziende.

Sagittario. Hai tanta voglia di amare, questo è molto bello. Marte e Mercurio in ottimo aspetto. Vuoi risolvere uno strappo passato.

Capricorno. Pensi al futuro in maniera non troppo positiva. Ti invito ad essere meno drastico nei giudizi. L’affaticamento porta possibili momenti di stanchezza.

Acquario. Vuoi cambiare vita da troppo tempo. Temi di non farcela economicamente. Giornate di riflessione le prossime.

Pesci. Puoi iniziare a pensare all’amore. Molti di voi proveranno a sanare cosa non è stato possibile sanare in precedenza. Stai valutando molte strade con attenzione. Rilassa la mente mentre fai le voce che ti piacciono di più.

L’oroscopo delle squadre

Juve-Scorpione – Puoi chiudere questa settimana in maniera interessante. Venere favorevole. Grandi novità in arrivo. E’ cambiato qualcosa in società.