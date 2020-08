Napoli, infortunio Insigne: le condizioni in vista di Barcellona

Napoli, infortunio Insigne: dall’allenamento di oggi filtra ottimismo

Tutto gira attorno al capitano, Lorenzo Insigne, in casa Napoli. Ha destato molta preoccupazione il suo infortunio e in mattinata ne ha parlato anche Kostas Manolas, nell’intervista pubblicata da Repubblica. Ma è da Castel Volturno e dal Centro Tecnico di allenamento che giungono news importanti proprio sul talento di Frattamaggiore. Sì, perché non è il solo difensore greco a desiderare la sua presenza in campo contro il Barcellona, Gennaro Gattuso è speranzoso di trovare in campo e a disposizione dunque, uno dei suoi perni migliori, per tentare l’impresa contro la formazione blaugrana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, gli acquisti più costosi dell’intera storia azzurra (FOCUS CM24)

Napoli, report da Castel Volturno: aggiornamenti sull’infortunio di Insigne

Il Napoli ha lavorato nella seduta mattutina di allenamento, svolta al Centro Tecnico di Castel Volturno, in vista della sfida contro il Barcellona. Si monitora ovviamente il lavoro di Lorenzo Insigne che, come rivelato dalla SSC Napoli nel report di allenamento, si sarebbe prima sottoposto ad alcune terapie, per poi lavorare parzialmente prima da solo e poi in gruppo. Buone notizie dunque, a due giorni dal match contro il Barcellona. Non è chiaro se Lorenzo Insigne potrà o meno essere schierato da titolare, ma qualche minuto potrebbe averlo. Intanto scalpita Lozano, pronto a prendersi un posto da titolare se non dovesse farcela Insigne. E questa volta nel suo ruolo, da esterno di sinistra che rientra sul piede preferito, il destro.