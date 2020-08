Lione, Depay: “Sto bene ma ho giocato solo amichevoli”

Juventus-Lione, Depay sogna di essere protagonista. La stella olandese ha parlato in conferenza stampa prima della gara di domani contro la Juve.

Juve-Lione, Depay in conferenza stampa

“Infortunio? Sono tornato da un lungo infortunio e ho soltanto giocato qualche amichevole, poi sono andato subito in campo per la finale con il PSG. Penso di essere in buone condizioni, ci siamo allenati parecchio e duramente. Sento di essere pronto per una partita così speciale. De Ligt? Durante il lockdown in Olanda ci siamo visti una volta. Lui ha fatto un ottimo lavoro in Serie A, però devo dire che può anche migliorare. È un grandissimo giocatore e sono molto orgoglioso del suo percorso di crescita”.

Depay sulla gara di domani contro la Juventus

“Rientrare in squadra è stata una grandissima sensazione. All’andata abbiamo dimostrato di essere all’altezza, ma ora sarà una gara diversa. Farò del mio meglio per aiutare questo club.

Ruolo? Forse preferisco stare a centrocampo per poter toccare la palla di più. Abbiamo lavorato anche per farmi muovere in questo modo. Cerco di fare del mio meglio per creare opportunità, possiamo far molto male a questa Juve.

Andata? Siamo nelle condizioni di fare come all’andata. Conosco le qualità dei giocatori della Juve ma ho molto fiducia nei miei compagni nel ripetere la prestazione.

Leader? A questa età ho più esperienza, cerco di aiutare la mia squadra. Cerco di essere positivo per i miei compagni. Io posso imparare dai miei compagni e loro da me, è questo che penso”.

