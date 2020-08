Juventus, sogno Zidane: dalla Spagna certi del futuro

Si giocherà tutto Maurizio Sarri alla Juventus, così come Zinedine Zidane al Real Madrid. Entrambi divisi dai colori dei due club, ma uniti nella lotta per non uscire dalla Champions League. In attesa, appunto, di conoscere il proprio futuro.

Juventus, Zidane potrebbe dire addio al Real Madrid: bianconeri sempre in pole

I due tecnici si trovano di fronte al bivio, del continuare la propria esperienza al club di appartenenza o di cambiare, al margine della stessa annata complicata vissuta. Ma stando a quel che rivelano direttamente dalla Spagna, precisamente da Chiringuito TV, se dovesse venir fuori una brutta sconfitta sul campo del Manchester City, Florentino Perez si troverebbe costretto a chiudere un ciclo, tanto vincente, con il proprio tecnico francese.

Juventus, aggiornamenti dalla Spagna: divorzio Zidane e Sarri, i bianconeri approfitterebbero dell’addio del francese dal Real

Andrea Agnelli segue con molto interesse le vicende legate a Zidane e al Real Madrid, considerando la precaria posizione di Maurizio Sarri alla Juventus. Sì, perché come arriva appunto dalla TV spagnola, le news di infiammano proprio in casa Juve. In caso di divorzio con Maurizio Sarri, che potrebbe arrivare nell’immediato, in caso di sconfitta contro il Lione, il primo nome sulla lista di Agnelli sarebbe proprio quello di Zidane. Un vero e proprio ciclone quello di Zizou, se dovesse arrivare il suo esonero. L’addio al Real rappresenterebbe un’occasione che Agnelli non si farebbe sfuggire, considerando l’incredibile interesse mostrato negli ultimi anni. E allora l’addio con Maurizio Sarri sembrerebbe poter arrivare al margine proprio di questa stagione. Un’esperienza durata un solo anno con la divisa bianconera addosso.