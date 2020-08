Juventus: le ultime sulle condizioni di Dybala per il Lione

Juventus ancora in apprensione per Paulo Dybala. L’attaccante argentino non è al meglio e resta in dubbio per la gara di domani.

Juve: Dybala ancora a parte, salta la gara?

Paulo Dybala potrebbe non scendere in campo domani. La partita contro il Lione di domani sera non si preannuncia una missione semplice per la squadra bianconera.

L’impegno è molto complicato e servirà la miglior formazione possibile, magari con Dybala. C’è infatti da rimontare un gol dopo aver perso in Francia. La Juventus dovrà attaccare senza scoprirsi perchè un gol degli ospiti potrebbe compromettere la qualificazione.

Juventus, Dybala sarà in campo?

Il vero punto interrogativo in casa bianconera è rappresentato dalle condizioni di Paulo Dybala, MVP dell’ultima Serie A.

L’argentino ha saltato le ultime partite della Juve a causa di un infortunio e l’obiettivo sarebbe quello di vederlo in campo.

Nella giornata di oggi il club bianconero ha comunicato che Dybala si è allenato ancora a parte rispetto al resto del gruppo.

Tuttavia come riportato da Sky Sport Dybala probabilmente sarà convocato ma dovrebbe andare solo in panchina. Il numero 10 sarà schierato solo se la partita si metterà male, se non ce ne sarà la necessità Sarri risparmierà all’attaccante l’ingresso in campo. L’argentino sarà probabilmente sostituito dal primo minuto dal compagno di nazionale Gonzalo Higuain.

